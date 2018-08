TREMBLAY, Gilles



À Lavaltrie, le 20 août, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Gilles Tremblay.Il laisse dans le deuil sa mère Mme Jeannine Lapierre (feu Jean-Maurice), ses enfants Jean-François et Christine (Bruno), ses petits-enfants Andy, Alexis et Rémy, ses frères et soeurs Raymond (Marie-France), Régis (Denise), Lynda (Christian), Diane (Jean- Claude), Nathalie et feu Alain, feu Micheline (Jacques), feu Pierre (Danielle) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 août de 12h à 17h. Les funérailles suivront à 17h en la chapelle du complexe funéraire de: