37 burgers à dévorer pendant la Burger Week à Montréal

La Semaine du Burger (ou la Burger week) est de retour pour sa 7e édition et les burgers présentés cette année semblent plus cochons que jamais.

À Montréal, c’est plus de 45 restaurants qui proposeront un burger ultra décadent dans l’espoir de remporter le titre du Meilleur burger de l’année! Justement, ce sera à vous de voter pour votre préféré sur le site web du festival!

En attendant, et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici 37 burgers qui seront en vedette pendant cette semaine décadente!

L'Assommoir courtoisie

211 rue Notre-Dame Ouest

Site web

Bâton Rouge courtoisie

Plusieurs adresses

Site web

B Burger courtoisie

3451 Rue Fleury Est

Page Facebook

Brasserie Des Rapides courtoisie

Place Lasalle, 7852 boulevard Champlain, Lasalle

Site web

Burger Bar Crescent courtoisie

1465 rue Crescent

Site web

Campo courtoisie

1108 boulevard de Maisonneuve Ouest

Site web

Clébard courtoisie

4557 rue Saint Denis

Site web

Colette Grand Cafe courtoisie

Holt Renfrew Montréal, 1300 rue Sherbrooke Ouest

Site web

ConforTable courtoisie

3725 rue Wellington

Site web

Deville Dinerbar courtoisie

1425 rue Stanley

Site web

Fabergé courtoisie

25 avenue Fairmount Ouest

Site web

Jukebox Burgers courtoisie

11798 boulevard Salaberry, Dollard-Des Ormeaux

Site web

Juliette & Chocolat courtoisie

Plusieurs adresses

Site web

Kemestre Bar Gourmet courtoisie

1488 rue Sainte-Catherine Ouest

Site web

La Belle et la Boeuf courtoisie

Plusieurs adresses

Site web

La Belle Tonkinoise courtoisie

1380 rue Jean Talon Est

Site web

Le BirdBar courtoisie

1800 rue Notre-Dame Ouest

Site web

Le Gras Dur courtoisie

1660 rue Jarry Est

Site web

Le Saint-Bock courtoisie

1749 rue Saint-Denis

Site web

Macbar et Fromage courtoisie

1345 rue Ontario Est

Site web

Mange-moi courtoisie

35 avenue Mont-Royal Est

Page Facebook

Pub McCarold courtoisie

5400 chemin Côte-des-Neiges

Site web

Medley Simple Malt courtoisie

6206 rue Saint-Hubert

Site web

Mezcaleros tapas & cocktails courtoisie

5834 avenue du Parc

Site web

Monsieur Resto+Bar courtoisie

1102 rue de Bleury

Site web

Notre Boeuf de grace courtoisie

5732 rue Sherbrooke Ouest

Site web

Paradis BBQ courtoisie

4165 rue Saint-Hubert

Site web

Paulo & Suzanne courtoisie

5501 boulevard Gouin Ouest

Site web

QDC BURGER courtoisie

1181 rue de la Montagne

Site web

Reuben's Deli and Steakhouse courtoisie

1116 rue Sainte-Catherine Ouest

Site web

RUBS BBQ AMERICAIN courtoisie

17 rue Prince Arthur Est

Site web

Sémaphore Restaurant Bar courtoisie

705 avenue Michel Jasmin, Dorval

Site web

Restaurant Su courtoisie

5145 rue Wellington

Site web

TABOO Cuisine Rebelle courtoisie

2025 rue Drummond

Site web

Taverne F courtoisie

1485 rue Jeanne Mance

Site web

Café Vasco da Gama courtoisie

1472 rue Peel

Site web

Bon appétit!

