MARTEL DUCHESNE, Thérèse



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 14 août 2018, est décédée à l'âge de 88 ans, madame Thérèse Duchesne, épouse de feu Émérique Martel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Pauline), Michel, Laurent (Johanne), Pierrot, Elsa (Martial) et Nathalie (France), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 août 2018, de 14h à 20h à laUne cérémonie en l'honneur de Mme Duchesne sera célébrée à 20h à la chapelle même du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.