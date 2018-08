SARLES, Bruno



Dans la paix notre cher Bruno, âgé de 80 ans, est décédé samedi le 18 août 2018 au Pavillon Philippe Lapointe à Ste-Agathe-des-Monts.Il laisse dans le deuil son épouse Lucie Ponton, sa fille Dominique (Saad Mouaddab), son beau-fils Jasmin (Marie-Ève Leroux), ses petits-enfants Safaa, Myriem, Mounir, Elliot et Florence ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 24 août à 14h à la salle municipale de Ste-Lucie-des-Laurentides, 2059 chemin des Hauteurs, Ste-Lucie-des-Laurentides J0T 2J0. Une cérémonie religieuse bouddhiste Zen suivra à 14h30.Comme geste de sympathie, un don à la Fondation Médicale des Laurentides serait apprécié.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Pavillon Philippe Lapointe qui travaille dans le respect et l'attention des résidents.