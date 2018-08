5 joueurs du Canadien à prendre dans un pool

Pour gagner un pool de hockey, il est préférable d’éviter les décisions émotives. Les partisans du Canadien de Montréal devront ainsi se montrer patients avant de sélectionner des joueurs du Tricolore.

Malgré tout, en attendant le bon moment, certains porte-couleurs du club montréalais méritent certainement une attention particulière.

1 - Jonathan Drouin

À 23 ans, le Québécois Jonathan Drouin demeure un joueur prometteur. Il a réussi une saison de 53 points en 73 matchs avec le Lightning de Tampa Bay en 2016-2017 avant d’obtenir 46 points à sa première campagne avec le Canadien de Montréal. Drouin fait partie des rares joueurs du CH à avoir le potentiel de récolter 60 points ou plus. Il n’y a toutefois rien de garanti.

2 - Max Pacioretty

Contre vents et marées, le capitaine Max Pacioretty est toujours là. Étant sur le point d’entamer la dernière saison de son présent contrat, le numéro 67 pourrait connaître un regain de vie et revenir à sa production habituelle. Avant la récente campagne, Pacioretty avait enchaîné des saisons de 60, 67, 64 et 67 points.

3 - Brendan Gallagher

Meilleur pointeur du Canadien de Montréal lors de la saison 2017-2018, Brendan Gallagher est évidemment à considérer. Il sera toutefois difficile pour lui de surpasser son total de 54 points. L’attaquant avait par ailleurs inscrit 31 buts. Certains magazines spécialisés croient même que le nouveau venu Max Domi pourrait obtenir plus de points que lui. À vous de juger!

4 - Jeff Petry

Chez les défenseurs, Jeff Petry semble être l’unique joueur du Canadien intéressant, en vertu de l’absence de Shea Weber pour une partie de la campagne. Mine de rien, Petry avait totalisé 42 points la saison dernière, dont 23 sur le jeu de puissance. Entre janvier et avril, il a récolté 28 points en 43 rencontres. Un choix tardif à considérer si et seulement si votre pool exige la sélection de défenseurs et qu’il compte de nombreuses rondes.

5 - Carey Price

Le gardien Carey Price demeure parmi les meilleurs de sa profession. Selon le format de votre pool, il pourrait être intéressant de miser sur lui. Cela dépend toutefois de votre degré d’optimisme envers le Canadien, qui a été limité à 29 victoires la saison dernière. Plusieurs passeront leur tour, à tort ou à raison.