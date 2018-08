LE BUIS, Rita



À Verdun, le 5 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Rita Le Buis. Elle a rejoint ses parents Alfred Le Buis et Germaine Thibault, son frère Roger Le Buis et sa soeur Marguerite Le Buis.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Blanche Céleste Le Buis, son neveu Yvon Le Buis ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 27 août dès 11h30 à laLAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'EGLISEVERDUN, QC H4G 2M4514-769-3867stationnement et rampe d'accès disponiblessuivi d'un service religieux à 13h en la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (4155 rue Wellington, Verdun) et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.