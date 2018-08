MOISAN, Pierre



À Laval, le 12 juillet 2018, à l’âge de 86 ans, est décédé Monsieur Pierre Moisan, époux de Madame Marie Leblanc Moisan.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne (Harris), Anne-Marie (Richard) et Michel (Brigitte), ses petits-enfants, Myriam, Marc-André, Andrew, Guillaume, Valérie, Benjamin et Sophie, ses arrière-petits-enfants Rémi, Mahée, Sean, Aiden et Émily-Rose, sa soeur Claudette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 août 2018 de 15 heures à 17 heures au complexe funéraire:Un hommage par le père Jean Patry aura lieu ce même jour à 17 heures au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel au premier étage du CHSLD de La Pinière pour leur soutien et leurs soins dévoués.Au lieu de fleurs, un don à la Résidence La Pinière serait apprécié en la mémoire de Pierre Moisan. (Formulaire disponible au salon.)