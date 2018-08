MAYERS, Philippe



À Blainville, le 7 août 2018, est décédé à l'âge de 68 ans, Monsieur Philippe Mayers.Il laisse dans le deuil ses frères André (Michelle), Denis (Nicole) et Dominic, ses soeurs Marielle (Normand) et Pauline (Robert), ses nièces et neveux ainsi que de nombreux confrères de travail.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 23 septembre 2018 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.