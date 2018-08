GOSSELIN, Richère

née Lalancette



À Candiac, le 17 août 2018, est décédée à l'âge de 78 ans, Mme Richère Lalancette Gosselin, épouse de feu Laflèche Gosselin.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Andrée (William) et Lyne (Eric), ses petits-enfants Christine, Catherine, Benoit, Alexandre et Caroline, ses frères Roland et Raymond, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tiendra une réception commémorative ce samedi 25 août 2018 de 11h à 14h à la:L'inhumation suivra aux Jardins commémoratifs Rideau.La famille tient à remercier tout le personnel médical et hospitalier pour leurs bons soins durant les dernières années ainsi qu'au personnel et multiples amis de la maison de retraite Chartwell (Candiac) pour leur dévouement, leur humanité ainsi que leur profonde gentillesse.