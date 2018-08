BOURDON, Jeanne-d'Arc

(née Riendeau)



À St-Rémi, le 17 août 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Jeanne-d'Arc Riendeau, épouse de feu Côme Bourdon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert, Michel (Denise), Bernard (Carole), Claudine (Mario) et Sylvain (Hélène), dix petits-enfants et seize arrière-petits-enfants, sa soeur Alice, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille de Jeanne-d'Arc remercie sincèrement le personnel du centre d'Accueil St-Rémi pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer Haut-Richelieu seraient appréciés (formulaires disponibles au salon).Elle a été confiée auST-RÉMITél. 450-454-2372www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 1er septembre à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées à 14h en l'église paroissiale de St-Rémi. Inhumation au cimetière du même endroit.