BESNER, Marcel



À Montréal, le mercredi 15 août 2018 est décédé, à l'âge de 84 ans, Marcel Besner, époux de Huguette Poirier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel et Normand (Murielle Pigeon), ses petits-enfants Pierre-Olivier, Marie-Neige, Louis-Simon et Charles-Antoine, sa soeur Réjeanne, son frère Claude (Claudette), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, les membres du Club de l'âge d'or de Saint-Donat ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 26 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 27 août de 9h à 11h.Les funérailles seront célébrées le lundi 27 août 2018, à 11h en l'église St-Donat.