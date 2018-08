SMITH (LAPLANTE), Mary



À Laval, le 15 août 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Mary Smith (Laplante), épouse de feu Monsieur Fernand Laplante.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Micheline (Dr. André Dufour), Suzanne (Bob Gallichon), Monique (Ron Bullock), Paul (Marguerite Bertrand), ses soeurs, son frère, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 août 2018 de 14h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h30 en la Chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Ste-Dorothée pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada serait apprécié en sa mémoire.