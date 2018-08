YELLE, Yves



À l'hôpital Anna-Laberge, le 19 août 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Yves Yelle de St-Rémi, époux de Mme Blandine Viau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Claude et Marie-France, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié auTel: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis, pour les condoléances, le lundi 3 septembre en l'église de St-Rémi à 13h30, suivi des funérailles à 15h.