THERRIEN, Serge



À la Maison de soins palliatifs Adhémar-Dion de Lachenaie, le 8 août 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Serge Therrien, policier retraité du SPVM, époux de Mme Hélène Bourgouin, demeurant à Terrebonne.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants Françis (Line Perreault) et Pierre-Luc, ses petits-enfants Nathan et Jacob, sa belle-mère Mme Germaine Sicard Bourgouin, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Daniel Therrien (Hélène Labonté), Guy Therrien, Suzanne Therrien (Serge Latour), feu Sylvie Therrien (Daniel Macoul) et Denise Bourgouin, son oncle M. Robert Lauzon, sa tante Mme Jeanne-D'Arc Therrien, ses cousins, cousines, autres parents et amis.Mme Hélène Bourgouin Therrien et ses enfants accueilleront parents et amis le vendredi 24 août 2018 de 19h à 22h et le samedi 25 août 2018 à compter de 9h à la6295, RUE PRINCIPALEST-CALIXTE, QC J0K 1Z0Les funérailles auront lieu le samedi 25 août 2018 à 13h30 en l'église paroissiale de St-Calixte. Inhumation au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier les médecins et tout le personnel de la Maison Adhémar-Dion pour les bons soins prodigués à M. Serge Therrien.Les personnes qui désirent témoigner leur sympathie de façon plus particulière peuvent le faire par un don à la Maison Adhémar-Dion lequel sera accepté au salon.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.