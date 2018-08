DELANEY, Jacques



À Ste-Thérèse, le 19 août 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Jacques Delaney, époux de Madame Lise Beaulac.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son beau-fils Dany, son frère Richard (Sylvie), son beau-frère Jean-Marie, ses neveux, (filleul) Alexandre, Philippe, Pascal, ses nièces, Cynthia, Manon, Maryse, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 août 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le dimanche 26 août 2018 à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Drapeau-Deschambault pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en sa mémoire.