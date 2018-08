COULOMBE, Lucienne



Paisiblement, le 1er août 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Lucienne Coulombe, fille de feu Alfred Coulombe et de feu Marie-Louise Cyr.Elle laisse dans le deuil sa soeur Fernande, son neveu et ses nièces: Francine, Ginette, Odette, Sophie et Charles ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 août de 9h à 11h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 11h en la chapelle du complexe et de là au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheirmer.