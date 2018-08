BEAULIEU, Marthe

(née St-Jean)



De Repentigny, le 17 août, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Marthe St-Jean, épouse de feu Jacques Beaulieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Suzanne), Anne-Marie (René), Sylvie (Maurice), Michèle (Denis) et Pascale (André), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs feu Marcelle, feu Louis (Lucienne), Alberte (feu Roger), feu Luc (Cécile), Roger (feu Lise), Adrien (Suzanne) et feu Bernard (Marcelle) ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du 6ième Ouest de l'hôpital Pierre-Boucher pour leurs bons soins.La famille recevra les condoléances le samedi 25 août 2018 de 10h à 14h au complexe funéraire de:Les funérailles auront lieu le samedi 25 août à 15h en l'église Notre-Dame-des-Champs (187 Iberville, Repentigny)