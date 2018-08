DURAND, Gilles



10 décembre 1942 - 20 août 2018À Montréal, le lundi 20 août, à l'âge de 75 ans est décédé M. Gilles Durand, veuf de Marcelle Paquin, fils de feu Eugénie Caron et feu Victor Durand.Il laisse dans le deuil ses enfants Mario et Michel (Nathalie), ses petits-enfants Dany, Francis, Vincent, Josianne, Mély-Anne, ses arrière- petits-enfants Élody, Samuel, Alycia, sa belle-soeur Renée Lavoie (feu Jacques Durand), son beau-frère Claude Labelle (feu Jacqueline Durand), ses beaux-frères et belles-soeurs Paquin, ainsi que neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le dimanche 26 août de 10h à 16h.Au lieu de fleurs, un don à Fondation québécoise du cancer serait apprécié.