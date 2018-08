Alex Galchenyuk a hâte de montrer ce qu'il peut faire au centre

L'ancien attaquant du Canadien de Montréal Alex Galchenyuk a bien hâte de montrer ce qu'il peut faire au centre en 2018-2019.

Avec les Coyotes de l'Arizona, l'Américain de 24 ans aura en effet toutes les chances de se développer à cette position s'il joue à la hauteur des attentes.

«Ma tête est au centre et c'est mon but [de bien faire à cette position], a dit Galchenyuk au site de la Ligue nationale de hockey.

«Je m'entraîne vraiment fort et je me prépare pour cela. J'ai vraiment hâte que ça commence.»

L'entraîneur-chef Rick Tocchet a indiqué de son côté qu'il n'avait aucun problème avec le fait de laisser une chance à Galchenyuk au centre.

«Il m'a dit qu'il voulait jouer à cette position. Je n'ai pas de problème avec un joueur qui me dit ça s'il joue bien. Je vais lui laisser sa chance et notre personnel fera tout en son possible pour l'aider. Nous verrons comment ça se déroulera», a-t-il dit.

Une jeune équipe talentueuse

La saison dernière, les Coyotes ont sans surprise terminé au dernier rang dans l'Ouest.

La formation de l'Arizona compte beaucoup de jeunes joueurs dans ses rangs, tels que Clayton Keller, Lawson Crouse, Christian Dvorak, Dylan Strome, Brendan Perlini, Christian Fischer et Jakob Chychrun, pour ne nommer que ceux-là.

Galchenyuk arrivera là-bas comme un vétéran malgré ses 24 ans, mais ça ne lui fait pas peur, bien au contraire.

«Si vous regardez à travers la ligue, les équipes qui gagnent ont commencé avec plein de jeunes joueurs, quelques vétérans, et elles se sont améliorées au fil des ans, a-t-il dit.

«Si vous jetez un oeil à notre équipe, nous avons exactement cela. Je sens que notre équipe s'améliorera sans cesse et je suis content de faire partie de tout ça.»