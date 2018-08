Andrée Laforest sera candidate de la CAQ dans Chicoutimi

Andrée Laforest portera les couleurs de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Chicoutimi.

L’annonce officielle a eu lieu mercredi matin. C’est Geneviève Guilbault, députée de la CAQ dans Louis-Hébert, qui a présenté la nouvelle candidate caquiste.

Mme Laforest est propriétaire d'une garderie et co-propriétaire du magasin Eugène Allard cuisine et tendances. Elle possède une formation en enseignement et a œuvré pendant six ans à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Avant que sa candidature soit officialisée, la mère de quatre enfants avait confirmé sa candidature à ses employés et son intention de devenir ministre de la Famille, en affichant un mémo dans ses entreprises.

Elle a affirmé mercredi n'avoir reçu aucune promesse de François Legault avant de déposer sa candidature.