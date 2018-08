Âgé de 20 ans, Auston Matthews ne refuserait pas le «C»

Auston Matthews n’a que 20 ans, mais s’il se faisait offrir de devenir capitaine des Maple Leafs de Toronto, il ne refuserait pas.

C’est ce qui ressort d’une entrevue qu’a récemment accordée le jeune attaquant au site web sportif The Athletic.

Les Leafs sont sans capitaine depuis deux saisons et avec l’embauche de John Tavares au début de l’été, qui a porté le «C» pendant plusieurs années avec les Islanders de New York, les discussions au sujet de cette prestigieuse responsabilité ont repris chez les partisans de l’équipe et les médias.

Matthews, qui n’a que deux saisons au compteur dans la LNH, ne reculerait pas s’il devait être «l’élu».

«Je leur dirais oui, je leur dirais que je me sens prêt, a-t-il admis. Je ne sais pas ce qu’ils pensent faire, ce qu’ils veulent faire.»

«Mais je ne pense pas que ça change grand-chose, d’avoir une lettre ou pas, pour moi-même et pour quiconque, a ajouté l’Américain. Je m’en tiens à donner l’exemple, sur la patinoire et en dehors, et être un bon coéquipier.»

Aucune décision hâtive

Le directeur général des Leafs, Kyle Dubas, avait affirmé, lors de l’embauche de Tavares, qu’il souhaitait prendre son temps ce qui concerne le poste de capitaine et que les décisions hâtives à ce sujet tendant souvent à se tourner contre les organisations qui les prennent.

Matthews a également indiqué, dans l’entrevue, qu’il n’a jamais été en conflit avec l’entraîneur de l’équipe, Mike Babcock. Il a aussi souligné qu’il souhaitait devenir un meilleur passeur la saison prochaine et qu’il comptait s’inspirer de joueurs petits, mais habiles, comme Patrick Kane ou Johnny Gaudreau, dans son jeu avec la rondelle.

Récipiendaire du trophée Calder à l’issue de la saison 2016-2017, remis à la recrue de l’année, Matthews a enchaîné avec 34 buts et 29 aides en seulement 62 parties la saison dernière.