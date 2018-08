Avez-vous les bons mots-clés dans votre CV ?

Louise Bouchard - 37e AVENUE

Votre CV n’a que quelques secondes pour impressionner les recruteurs... mais aussi les logiciels de tri ! Car plusieurs entreprises utilisent désormais ces outils pour effectuer une première sélection dans la « pile » de CV reçus.

L’utilisation des bons mots-clés est donc capitale : elle doit être adéquate, précise et stratégique. Voici quelques astuces pour vous aider à séduire le recruteur (et son logiciel de tri).

Le CV doit correspondre à l’offre d’emploi

* Lisez bien l’intitulé et la description du poste à pourvoir et identifiez les mots-clés. Habituellement, les responsabilités les plus importantes sont énumérées en premier.

* Les compétences requises doivent apparaître dans votre CV, sous le même libellé. Si l’offre requiert la maîtrise de Word, écrivez que vous maîtrisez Word. Ne comptez pas sur le logiciel de tri pour le déduire de vos années d’expérience en bureautique.

* Utilisez le vocabulaire courant de votre domaine ou de votre secteur d’emploi, et n’hésitez pas à recourir à d’autres offres d’emploi ou à des publications, forums, etc., pour avoir les bons termes et ceux utilisés de nos jours.

* Assurez-vous d’écrire les mots-clés de la même façon que dans la description. Évitez les acronymes (un MBA ne contient pas le mot « administration » pour un robot), à moins que le secteur ne le commande, et utilisez des synonymes. Par exemple : gestion de projet, direction de projet, réalisation de projet.

* Les synonymes adéquats sont essentiels pour les candidatures spontanées. Consultez des offres dans votre secteur et identifiez toutes les combinaisons qui décrivent vos expériences et compétences.

* Plus l’adéquation « lexicale » entre le CV et l’offre est élevée, plus votre CV a de chances d’être retenu.

Des verbes et des mots d’action

Les recruteurs cherchent des candidats aptes à effectuer des tâches et à exercer les fonctions liées à l’emploi. S’ils utilisent d’abord un robot, vous devez tout de même apparaître bien vivant et actif.

* Pensez (et écrivez) en termes de compétences. Répondez à la question « je suis capable de... » et ajoutez ce qui correspond aux points de suspension. Par exemple, remplacez votre « anglais fonctionnel » par « converser, lire et rédiger en anglais ».

* Évitez les mots froids : leadership, dynamisme, travail d’équipe, etc. Utilisez plutôt « motivateur, rassembleur, mobilisateur » et leurs déclinaisons en verbe s’il s’agit de compétences importantes pour l’offre.

Les bons mots-clés aux bons endroits

Il faut placer les mots-clés les plus importants aux endroits stratégiques. Le logiciel, et par la suite le recruteur, interprétera la position des mots dans votre CV.

* Les mots utilisés en intitulé du poste doivent idéalement se retrouver en bonne position dans votre CV (votre titre professionnel, par exemple), alors que les mots moins importants peuvent se retrouver dans le texte (expérience, formation).

* Indiquez en début de CV votre domaine ou secteur d’activité.

* Ajoutez une rubrique « Compétences » à votre CV. Celle-ci pourra contenir les mots-clés importants liés à une offre, que vous pourrez facilement adapter à une autre offre (oui, il faut adapter son CV à chaque offre d’emploi !).

* Décrivez-vous en peu de mots et de manière stratégique et complète. Les recruteurs pourraient bien conserver votre CV dans leur banque de candidats.

* Précisez vos titres de rubriques pour y inclure des mots-clés. Par exemple, le professeur que vous êtes gagnera à écrire « Expérience en enseignement » au lieu de « Expérience professionnelle ».

Certes, ce travail demande temps, réflexion et précision. Il ne s’agit pas seulement de faire correspondre son CV à l’annonce du jour... mais bien d’obtenir une entrevue pour espérer être « l’employé du mois » !