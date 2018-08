SANSFAÇON, Françoise



À Repentigny, le 14 août 2018, est décédée à l'âge de 88 ans, Madame Françoise Sansfaçon épouse de feu Raymond Gamache.Elle laisse dans le deuil ses fils, Denis (Thérèse), feu André, Pierre, ses soeurs et son frère, feu Marjorie, Gabrielle (André), Jean-Marc (Jacqueline) ainsi que plusieurs parents et amis.Ses proches garderont et chériront dans leurs cœurs à tout jamais la présence et l'amour de cette femme attentionnée de grand courage et de grande détermination.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Une cérémonie commémorative sera proposée à une date ultérieure.