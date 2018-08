BUREAU, Roger



À Saint-Eustache, le 19 août 2018, à l'âge deest décédé M. Roger Bureau, époux de feu Antoinette Chalifoux.Précédé de sa fille feu Monique, il laisse dans le deuil son fils Serge, ses petits-enfants Alain (Julie), Stéphane (Nathalie), Éric et Chantale (Yves) ainsi que ses arrière-petits-enfants et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 août de 14h à 17h au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h, suivi de la mise en columbarium.