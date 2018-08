BARCELOUX, Jacqueline (Viau)



À l'hôpital Anna-Laberge, le 17 août 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Jacqueline Viau, de Delson, épouse de feu M. Jean-Paul Barceloux.Elle laisse dans le deuil ses filles Dominique (Jacques Bissonnette) et Christine, ses deux petits-fils Félix et Raphaël, sa nièce Gertrude, ses amies Gisèle, Francine, Marie-Paule, Omaida et Jeannette ainsi que ses autres neveux et nièces, parents et amis. À Danielle et Madeleine, mille mercis pour leur aide précieuse.Elle a été confiée à la180, SAINT-PIERRESAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9Tel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 1er septembre dès 10 heures, suivi d'une liturgie de la parole à midi.