Cher dévoile que Jack Nicholson a déjà trouvé qu'elle était «vieille et laide»

Cher a offert une anecdote bien croustillante aux spectateurs qui assistaient à un concert au Borgata Hotel Casino & Spa d'Atlantic City.

La femme de 72 ans a raconté que, lorsqu’elle a été choisie pour reprendre le rôle d’Alexandra Medford dans le film Witches of Eastwick, elle ne faisait pas l’unanimité. Loin de là!

La chanteuse et actrice aurait reçu un appel de George Miller, qui s’occupait alors d’engager les acteurs pour le film. «Il m’a dit: “Je voulais juste t’appeler pour te dire que je ne te veux pas dans mon film et que Jack Nicholson et moi trouvons que tu es trop vieille et pas sexy”», a-t-elle relaté.

L’homme aurait ensuite continué de l'insulter en lui faisant savoir qu’il n’aimait pas «sa façon de marcher, de parler, sa couleur de cheveux». Heureusement, la talentueuse comédienne ne s’est pas laissé faire.

«J’étais comme: “OK, vous ne m’avez pas trouvée sous une roche. J’ai été en lice pour gagner un Oscar, pour Silkwood. Et j’ai reçu le prix de la meilleure actrice à Cannes pour mon rôle dans Mask, alors adieu!“»

Heureusement pour Cher et Jack, ils se sont si bien entendus sur le plateau de tournage qu’ils sont devenus de bons amis.