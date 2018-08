Christian Marc Gendron, capable de tout

Après des années comme musicien accompagnateur des plus grands de la chanson québécoise, la place de Christian Marc Gendron est désormais au devant de la scène. Véritable phénomène, le musicien chevronné ressasse le répertoire des années 40 à aujourd’hui avec l’aisance d’un Gregory Charles dans son spectacle solo, Piano Man Experience.

D’Elton John à Billy Joel, en passant par les Beatles et Adèle, Christian Marc Gendron a fait danser le Théâtre Petit Champlain hier soir, lors du premier spectacle d’une série de huit dans la salle intimiste du Vieux-Québec.

On a vu le pianiste à de nombreuses reprises sur les scènes de la province depuis plus de vingt ans. Il a roulé sa bosse auprès d’artistes comme Mario Pelchat, France D’Amour, Brigitte Boisjoli, Marc Dupré, Sylvain Cossette. En tant qu’auteur-compositeur, il a entre autres écrit pour Petula Clark.

Une place qui lui revient

Riche de toute son expérience et de son immense talent, le devant des projecteurs lui revient enfin.

Avec Piano Man Experience, qu’il traîne aux quatre coins du Québec depuis un bon moment déjà et jusqu'à la fin 2019, Christian Marc Gendron fait revivre l’époque révolue des piano bars. Trois musiciens et son amoureuse, la chanteuse Manon Séguin, nous ont replongé dans la folle ambiance de l’époque, en célébrant les plus grandes chansons qui ont mis le piano à l’avant-plan.

Avec les medleys, le public a pu entendre hier plus d'une soixante de pièces.

D’Elton John à Ray Charles

Derrière son piano orangé, Christian Marc Gendron est capable d’un très large spectre musical, ouvrant la soirée avec les succès de Ray Charles. Pendant qu’il s’appropriait le répertoire de Jerry Lee Lewis, Gendron a tourné son piano pour qu’on puisse voir, et pas seulement entendre, son talent.

Bien que l’artiste se commette majoritairement dans la langue de Shakespeare, il a consacré un numéro sur les chansons québécoises. Ses imitations réussies de Jean-Pierre Ferland, Mario Pelchat, Éric Lapointe, Daniel Lavoie, ainsi qu’un clin d’œil incontournable à Claude Léveillée, a fait rire la foule.

Au retour de l’entracte, Christian Marc Gendron avait enfilé autour de son coucou un «bébé piano à queue», avec quoi il a fait Fly Me To The Moon, et What a Wonderful World, pour un segment crooner. Sa plus grande interprétation de la soirée fut sans doute celle de My Way (Frank Sinatra).

Avant que le spectacle file jusqu’à la fin avec les plus grands succès d’Elton John et Billy Joel, Manon Séguin a emprunté le piano de son mari pour rendre hommage à Sarah McLachlan, avant une vibrante relecture d’Hallelujah.

Ayant été lui-même musicien accompagnateur pendant des années, Christian Marc Gendron a eu la délicatesse de laisser le devant de la scène à ses musiciens légendaires (dont Toyo, qui célèbre 50 ans de carrière).

Un public plus qu’enthousiaste s’est laissé porté par le talent et la nostalgie de cette soirée, où tout le monde finit inévitablement debout.

Faits saillants :

Christian Marc Gendron présente son spectacle Piano Man Experience au Théâtre Petit Champlain jusqu’au 1er septembre.