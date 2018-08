Circuit Canada Pro Tour : James Driscoll s’invite en Beauce

Deux anciens golfeurs de la PGA participeront à l’Omnium du Québec Canam du Circuit Canada Pro Tour (CCPT) qui débutera jeudi, au club de golf de Saint-Georges, en Beauce.

Outre David Morland IV, qui est maintenant un membre régulier du CCPT, James Driscoll participera également à ce tournoi doté d’une bourse totale de 100 000 $.

Driscoll, originaire de Boston au Massachusetts, est âgé de 40 ans et est un diplômé de l’Université de Virginie. Il a été élu trois fois sur l’équipe d’étoiles universitaires à la grandeur des États-Unis. Le golfeur américain a participé à 122 tournois de la PGA et au cours de sa carrière, il a cumulé des gains de plus de 6 millions $.

Qu’à cela ne tienne, Driscoll devra affronter un contingent de golfeurs qui ont offert d’excellentes performances lors de la Coupe Canada Sani Marc, la semaine dernière. Lors de cet événement, un pointage de -4 était nécessaire pour éviter le couperet.

Le nouveau détenteur de la Coupe Canada, l’Ontarien Brendan Leonard, sera notamment de la partie. Il a montré un total de 266 (-22) pour toucher la première bourse de 30 000 $, à Victoriaville.

Plusieurs golfeurs de qualité

Douze joueurs qui ont terminé à six coups du vainqueur seront en Beauce, y compris le champion en titre de l’Omnium du Québec Canam Marc-Étienne Bussières. Il faudra surveiller également le favori local Max Gilbert qui a terminé à égalité au huitième rang à Victoriaville.

Parmi les gros noms qui n’ont pu éviter le couperet, mais qui sont très susceptibles de rebondir à Saint-Georges, on note entre autres Pierre-Alexandre Bédard et Morland IV. L’Omnium du Québec Canam se mettra en marche jeudi avec les premiers départs à 7 h 15.