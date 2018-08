Coalition Montréal au bord de la disparition

MONTRÉAL | Faisant face à une dette importante, le parti Coalition Montréal ne sait pas s’il pourra continuer à survivre.

Les membres du parti, fondé en 2013 par Marcel Côté, se réuniront pour trancher sur l’avenir de la formation, a annoncé mercredi le seul élu et chef de Coalition Montréal, Marvin Rotrand.

M. Rotrand demande aux chefs des partis politiques provinciaux, qui amorcent leur campagne électorale, de revoir la loi électorale pour plus de souplesse financière.

«La loi québécoise favorise les grands partis en exigeant que les candidats atteignent 15 % des voix pour obtenir un remboursement électoral », a indiqué l’élu par voie de communiqué. Coalition Montréal invite le prochain gouvernement à abaisser ce seuil à 5 %.

Le parti enregistrait au 31 décembre 2017 un déficit de près de 315 000 $, accumulé en raison des élections de 2013, alors que Marcel Côté avait récolté 12,8 % des voix à la mairie.

Payer les intérêts

Depuis janvier, de nouvelles dispositions à la loi électorale empêchent aussi les partis d’utiliser le fonds allocation et dépense pour payer les intérêts sur leurs dettes, ce que Coalition Montréal déplore. «La quasi-totalité de nos collectes de fonds se limite au maintien de notre dette. Ce n'est pas une formule gagnante», a soutenu la présidente du parti Chantal Jorg.

Marvin Rotrand souhaite être la voix de la raison, «pragmatique et non partisane», entre Projet Montréal et Ensemble Montréal au conseil municipal. «Les règles ne devraient pas aller à l’encontre des petits partis et des idées nouvelles, mais nos règles actuelles sont malheureusement trop strictes», a-t-il ajouté.