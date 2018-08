Condamnés à payer plus de 19 M$ pour avoir agi de mauvaise foi

La Cour supérieure vient de condamner deux hommes d’affaires à verser plus de 19 millions $ à d’anciens partenaires dans un litige qui fait mal paraître l’assureur Industrielle Alliance (iA). Photo Agence QMI, Joël Lemay

La conclusion du tribunal est limpide : les grands patrons de L’Excellence, Antoine Ponce et Daniel Riopel, ont joué dans le dos des actionnaires de l’entreprise, André Beaulne et Michel Rhéaume, pour faire un coup d’argent rapide.

Alors qu’ils négociaient l’achat des actions de MM. Beaulne et Rhéaume dans L’Excellence, MM. Ponce et Riopel avaient également des pourparlers avec iA et d’autres assureurs pour revendre l’entreprise. Or, ils n’en ont jamais parlé aux actionnaires.

Revendue deux fois plus cher

En décembre 2007, MM. Ponce et Riopel ont vendu L’Excellence à iA pour 67 millions de dollars. Quelques mois plus tôt, ils avaient versé à peine 34 millions $ à MM. Beaulne et Rhéaume pour mettre la main sur l’entreprise.

« Il est clair que Rhéaume et Beaulne auraient pu obtenir un meilleur prix que celui obtenu s’ils avaient été mis au courant de l’intérêt d’iA », écrit le juge Michel Déziel dans une décision rendue plus tôt ce mois-ci.

Avocat d’André Beaulne « Si vous obtenez de l’information qui est susceptible d’intéresser les actionnaires, dans ce cas-ci pour leur donner une idée de la valeur de leurs actions, vous avez l’obligation de la leur donner, de ne pas la cacher », résume l’avocat Louis P. Bélanger, qui représentait André Beaulne.

Entente secrète avec iA

Au cœur de l’affaire, on retrouve une entente de confidentialité qu’iA a conclue en juillet 2005 avec MM. Ponce et Riopel. iA s’y engageait à ne pas acquérir L’Excellence sans avoir l’accord de MM. Ponce et Riopel.

iA n’a pas voulu commenter le jugement ni dire pourquoi elle a conclu une entente à l’insu des actionnaires de L’Excellence.

En avril 2006, M. Beaulne a téléphoné au PDG d’iA, Yvon Charest, pour sonder son intérêt quant à l’acquisition éventuelle de L’Excellence, mais celui-ci ne l’a jamais rappelé. Ce mutisme de M. Charest s’explique « sans doute » par l’entente de confidentialité, estime le juge Déziel.

Statuant que MM. Ponce et Riopel n’ont pas respecté leurs obligations de bonne foi et de loyauté en vertu du Code civil, le magistrat les condamne à verser 11,9 millions $, somme qui atteint 19,2 millions $ avec les intérêts.

MM. Ponce et Riopel en appelleront du jugement.

« Plusieurs éléments de preuve et arguments de droit déposés devant le tribunal n’ont pas été considérés », ont-ils affirmé par l’entremise de la firme de relations publiques National.

Chronologie

28 juillet 2005

iA conclut une entente de confidentialité avec Ponce et Riopel

10 mai 2006

Axa dépose une offre d’achat pour L’Excellence

18 mai 2006

La Capitale dépose une offre d’achat pour L’Excellence

19 mai 2006

iA dépose une première offre d’achat pour L’Excellence (35 M$)

20 mai 2006

Antoine Ponce qualifie de « vente de feu » le prix de 35 millions $ proposé par iA

14 juillet 2006

Desjardins dépose une offre d’achat pour L’Excellence

20 août 2006

iA dépose une deuxième offre d’achat pour L’Excellence (48 M$)

30 novembre 2006

Rhéaume vend ses actions de L’Excellence à Ponce et Riopel

9 mars 2007

iA dépose une troisième offre pour L’Excellence (55 M$)

16 mars 2007

Beaulne vend ses actions de L’Excellence à Ponce et Riopel

13 décembre 2007

iA annonce l’acquisition de L’Excellence pour 67 M$

23 mai 2008

Beaulne et Rhéaume déposent une poursuite de 35 M$ contre Ponce et Riopel

Extrait du jugement

« Les défendeurs ont nettement manqué à leurs devoirs de bonne foi, de loyauté et d’information. Ils ont profité d’une situation conflictuelle entre Rhéaume et Beaulne pour les tenir à l’écart de leurs négociations avec iA. » — Le juge Michel Déziel de la Cour supérieure du Québec

