FAY, Liliane



À Montréal, le 18 août 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Liliane Fay.Elle était l'épouse de feu Florent Hétu, soeur de Noëlla Fay (feu Jean-Paul Archer), feu Jean-Charles (Yolande Barette), feu Marie- Paule, feu père Herman O.M.I, feu Hermance Carpentier (feu Georges Ferron), feu Rolande, feu Roland (feu Yvette Pilote) et feu Monique. Elle laisse également dans le deuil des neveux de famille Archer et nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :Le vendredi 24 août 2018 de 13h30 à 17h30, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 17h. Elle a œuvré plusieurs années comme bénévole à la cité de la santé de Laval.