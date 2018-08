De l'audace, enfin!

Le dévoilement de l’autobus de campagne du Parti québécois a beaucoup fait jaser. Tant mieux. Opération réussie.

On ne pourra pas dire que Jean-François Lisée et son équipe manquent d’audace. Et dans cette période assez gris merci en politique québécoise, ça fait du bien.

Au cours des dernières heures, le bal des candidatures hybrides CAQ-PLQ s’est poursuivi de plus belle. Sérieux, quelqu’un tient le compte de cette foule dense qui traverse la passerelle entre la CAQ et le Parti libéral? Ça devient ridicule. On se demande si ces deux partis ne partagent pas le même bureau de recrutement de candidats pour épargner de l’argent.

En ce début de campagne, alors que la majorité de la population en a soupé de l’ère libérale, il devient de plus en plus difficile de nier que la CAQ ne soit rien d’autre qu’une demi-teinte de ce régime usé.

Gris pâle ou gris foncé?

Puis vient le Parti québécois. Qui détonne, qui surprend, qui se positionne, clairement, ailleurs. L’autodérision, certes, mais aussi dans son programme. Et dans sa représentation graphique, dans l’image que le parti projette aussi.

Oui, ça fait du bien.

Le chanteur Yann Perreau a très bien résumé le type de réception que le dévoilement de l’autobus de campagne suscite. En un tweet où il répond à mon collègue Jonathan Trudeau :

C’est vrai qu’un bel autobus brun et gris style Chambre de Commerce ça aurait été plus dans votre palette. #boring https://t.co/y1qrdn8Syo — Yann Perreau (@yannperreau) 21 août 2018

D’abord, on soulignera que le PQ a retenu les services de l’artiste multidisciplinaire de Drummondville Jean-René Douville Tessier. La créativité québécoise au cœur de l’image que ce parti entend projeter.

Jean-François Lisée a expliqué la démarche du PQ de la façon suivante : « Ce que l’on a voulu exprimer avec ce bus, c’est le Québec en entier, son dynamisme au travers de sa ruralité et de son urbanité. »

Bien sûr que cette audace ne plaira à tout le monde, mais ça détonne des autres autobus de campagne.

Autobus de QS......J'ai peur!!!!!!! 😱😱😱😱 De Quessé? ?? On dirait un bad SnapChat pic.twitter.com/b4tIEiec5x — 🌼 Amelia's🌻🍃 (@Amelia_rulez) 20 août 2018

L’autobus de la CAQ est bien à leur image… quelques idées à droite et une page blanche pour le reste. pic.twitter.com/W5E5R8Az5e — Jacques Trépanier (@Morpheme_) 29 mai 2018

Bons joueurs, plusieurs de mes contacts sur les réseaux sociaux, de différentes inclinaisons politiques, ont approuvé de la démarche, jugeant que ce bus était, en effet, fort réussi. On a bien sûr beaucoup blagué sur la référence picturale à l’iconographie hippie des années 70. Certains ne peuvent blairer ça. Personnellement, ça me plait beaucoup.

Incontestablement, ça fait jaser. Et c’est un peu le but aussi.

Il faut souligner l’audace de la précampagne électorale imaginée par Jean-François Lisée et son équipe, déployée avec l’aide de l’agence Upperkut à Montréal. Le dévoilement de l’autobus de campagne s’inscrit tout à fait dans cette optique de « surprendre » et de se démarquer de ses adversaires.

La campagne d’autodérision et les blagues de péquistes, pour attirer les projecteurs sur le PQ (difficile de contester le fait que certains médias ne se ruent pas pour couvrir la campagne de l’opposition officielle) afin que, dans un second temps, le parti puisse jouir de cette attention pour avancer, plus sérieusement, les éléments importants de son programme politique.

Fort bien fait par le Parti québécois. On doit bien l’admettre.