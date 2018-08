Des hommages à André Forcier et Pauline Julien au Festival de cinéma de la ville de Québec

Le Festival de cinéma de la ville de Québec rendra hommage à André Forcier et Pauline Julien, lors de sa 8e édition qui se tiendra du 13 au 22 septembre.

Photo courtoisie

Ces coups de chapeau à deux piliers de la culture québécoise seront rendus à travers la présentation de deux documentaires: Des histoires inventées, un film de Jean-Marc E. Roy qui fait le bilan de la carrière cinématographique de Forcier, et Pauline Julien, intime et poétique, un portrait de cette grande comédienne et chanteuse signé Pascale Ferland.



Le FCVQ, dont la programmation est dévoilée mercredi matin, prendra son envol avec une oeuvre québécoise, comme c’est la coutume. Cette fois, ce sont les vedettes de La disparition des lucioles (Karelle Tremblay, Luc Picard et Pierre-Luc Brillant), le nouveau long métrage de Sébastien Pilote, qui auront l’honneur de fouler le tapis rouge en premier.



Dans le volet québécois de la grille horaire, on retrouve aussi Une colonie, un drame initiatique de Geneviève Dulude-de Celles qui met en vedette la jeune Émilie Bierre (Les beaux malaises). Remarqué grâce à Félix et Meira, choix du Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, en 2015, Maxime Giroux viendra présenter The Great Darkened Days, épopée sur l’identité à la distribution internationale formée de Martin Dubreuil, Romain Duris, Sarah Gadon, Reda Kateb et Soko.



Les longs métrages de Pilote, Dulude-de Celles et Giroux, tout comme le documentaire à propos d’André Forcier seront de la compétition officielle de dix films qui, il faut le noter, présente autant d’oeuvres réalisées par des femmes que des hommes.



De la cohorte du Festival de Cannes 2018, on pourra notamment voir Leto, film russe en lice pour la Palme d’or, de même que Gueule d’ange, issu de la sélection Un certain regard et qui mise sur la star Marion Cotillard. Des œuvres qui sont passées par les festivals de Berlin, Sundance et Tribeca sont aussi à l’horaire.



Enfin, les mordus de Star Wars seront choyés par la visite de Colin Cantwell, artiste visuel qui a créé plusieurs vaisseaux de la mythique série de films.