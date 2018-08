Des mots à éliminer de votre CV... aujourd’hui !

Valérie Cordier-Chemarin - 37e AVENUE

C’est par le biais du CV que l’employeur forge sa première impression envers un candidat. Il est donc essentiel de rédiger un document se démarquant des autres candidatures. Un bon moyen d’y arriver est d’éviter certains termes si galvaudés qu’à leur seule lecture les recruteurs font de l’urticaire... Voici ceux qu’il vaut mieux purger de son CV, et pourquoi.

Le CV doit mettre en avant les points forts du candidat : sa formation, ses compétences, son expérience. « Il ne s’agit pas d’une biographie, rappelle toutefois Guy Samson, conseiller principal chez ConseilPro, une entreprise spécialisée dans la rédaction de CV. Il faut seulement mentionner les éléments de votre carrière qui augmentent votre valeur, et ce, en pesant chaque mot employé et en s’assurant qu’ils apportent une valeur ajoutée. Sinon, on ne les met pas. »

Les mots vides

Certes, il faut que le candidat se présente à son avantage en misant sur ses qualités, mais gare à ne pas tomber dans l’excès. Les formules comme « dynamique », « le meilleur » ou encore « très motivé » apparaissent dans bien des CV et sont vides de sens si elles ne sont pas accompagnées de preuves. « Il ne suffit pas de dire que vous êtes dynamique pour que le recruteur vous croie sur parole, indique Guy Samson. Il faut apporter des éléments concrets qui prouvent que ces qualificatifs vous représentent bien. »

Attention également aux termes « collaboration » ou « participation », qui ne sont pas assez précis. « Lorsqu’un candidat mentionne qu’il a collaboré à un projet, cela n’indique pas qu’il avait pour mission de le gérer. Une secrétaire, lorsqu’elle prend des notes lors d’une réunion, collabore aussi au projet... »

Certaines informations personnelles

L’âge, l’état matrimonial ou le lieu de résidence peuvent parfois jouer en défaveur. « L’adresse est importante si le candidat vit à proximité du lieu de travail, concède Guy Samson. À profil égal, les recruteurs choisiront la personne s’étant établie près de l’entreprise. »

Si une directrice des communications travaillant à Trois-Rivières postule à un emploi à Montréal, Guy Samson conseille d’indiquer l’adresse d’un pied-à-terre dans la métropole. « Les recruteurs veulent s’assurer du bien-être du candidat dans l’entreprise à long terme, dit-il. Ils ne veulent pas qu’après un an, l’employé, fatigué de son long temps de transport pour venir au bureau, remette sa démission. »

« J’aime la lecture »

La section des loisirs doit contenir des activités qui sortent de l’ordinaire et qui apportent un plus à la candidature. Aimer la lecture, le cinéma ou pratiquer la natation n’apportent aucune information pertinente au recruteur. « Dans cette section du CV, il faut ne mentionner que les activités associatives telles que du soutien scolaire, de l’humanitaire, ou sportives comme l’ascension du Kilimandjaro ou une participation aux Jeux olympiques... »

« Pour qu’un CV et une lettre de présentation se démarquent des autres candidatures, il faut privilégier des verbes d’action comme « mettre en place », « résoudre », « réaliser » ou « améliorer ». Ces mots seront plus pertinents pour décrire ce que le candidat a vraiment fait lors de ses emplois précédents », conclut Guy Samson. Avec une rédaction minutieuse de ces documents, le postulant a des chances de propulser sa candidature sur le dessus de la pile !