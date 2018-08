Dieu doit rendre des comptes

Selon une enquête menée par le procureur de l’État de la Pennsylvanie, au moins 300 prêtres ont agressé sexuellement plus d’un millier d’enfants, et peut-être beaucoup plus, depuis les années 1950.

Et comme c’est souvent le cas dans ce genre d’histoires (pensez à ce qui s’est passé à Boston), les prêtres prédateurs étaient protégés par des dirigeants de l’Église, dont un archevêque de Washington.

LA RELIGION, C’EST SACRÉ !

Il va falloir à un moment donné arrêter d’accorder un statut spécial aux religions et commencer à les traiter comme on traite n’importe quel autre organisme.

Sous prétexte que la religion, c’est sacré, on accepte des choses inacceptables.

Accepterait-on qu’une entreprise demande à ses employés noirs de porter un signe distinctif ? Bien sûr que non. On dirait – avec raison – que c’est raciste.

Mais quand le représentant d’une religion affirme que les femmes doivent se voiler et s’habiller de façon « modeste », on l’accepte.

« Ah, que voulez-vous, c’est la religion­­­. »

Accepterait-on que dans nos écoles, les filles n’apprennent pas les mêmes matières que les garçons ? Bien sûr que non. On dirait – avec raison – que c’est sexiste.

Mais quand un rabbin affirme que les filles ne doivent pas recevoir la même éducation que les garçons, on l’accepte.

« Ah, que voulez-vous, c’est la religion­­­. »

Accepterait-on qu’un père ou une mère empêche ses enfants de manger pendant la journée ? Bien sûr que non. On dirait – avec raison – que c’est de la maltraitance.

Mais quand un père musulman demande à ses enfants de jeûner pendant le ramadan, on l’accepte.

« Ah, que voulez-vous, c’est la religion­­­. »

ACCEPTER L’INACCEPTABLE

Accepterait-on qu’un agriculteur égorge ses bêtes à froid ? Bien sûr que non. On dirait – avec raison – que c’est un cas de cruauté envers les animaux.

Mais quand un musulman fait la même chose pour la fête de l’Aïd, on l’accepte.

« Ah, que voulez-vous, c’est la religion­­­. »

Accepterait-on qu’un père oblige sa fille de 10 ans à porter un voile et à se couvrir les bras et les jambes en pleine canicule ? Bien sûr que non. On dénoncerait ce père à la DPJ.

Mais quand un père voile sa fillette de 10 ans pour des raisons religieuses, on l’accepte.

Gap met même la photo d’une fillette voilée dans ses vitrines ! Tellement cool ! Tellement multiculturel !

Et si on découvrait que 300 cadres supérieurs d’une multinationale ont violé plus de 1000 employés sur une période de 60 ans, croyez-vous qu’on permettrait au patron de cette entreprise de garder son poste ?

Bien sûr que non. On le jugerait responsable, et cet individu deviendrait persona non grata.

De plus, l’entreprise ne passerait probablement pas à travers ce scandale et devrait fermer ses portes.

Mais quand ce genre de choses se déroule au sein de l’Église catholique, on défend le pape en disant qu’il ne savait pas ce qui se passait.

« Des problèmes chroniques dans l’Église catholique ? Une culture à revoir de fond en comble ? Mais non ! Il ne faut pas juger une institution à la lumière des agissements de quelques pommes pourries... »

Comme le chantait John Lennon : « Imagine there’s no religion... »