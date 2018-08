LÉGARÉ, Gérard



Au CISSSNL/CHRDL de Joliette, le 15 août 2018, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédé M. Gérard Légaré, époux de Mme Martha Marcoux, demeurant à Joliette et autrefois de Ste-Marie-Salomé.Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Daniel Légaré et Martine Légaré, ses petits-enfants Philippe, Fanny, Samuelle et Kristèle, ses arrière-petits-enfants Élliot, Charlie, Louis et Hugo, ses soeurs Denise Légaré et Lucienne Légaré, ses belles-soeurs Astride Marcoux, Carmelle Marcoux, Aline Marcoux et Dora Marcoux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Madame Martha Marcoux Légaré et ses enfants Daniel et Martine, accueilleront parents et amis le dimanche 26 août 2018 de 14h à 16h à la51 RUE MARCEL-LÉPINEST-JACQUES DE MONTCALM QC J0K 2R0Une liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 26 août 2018 à 16h à la chapelle de la résidence funéraire.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.