TELLIER, Serge



À l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 12 août 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Serge Tellier, fils de Rita Lambert et de feu Jean-Paul Tellier. Il demeurait à Montréal.Il laisse dans le deuil ses fils: Francis Tellier-Gerbeau (Viviane Gosselin), Dominique Tellier-Daigle; son frère Jocelyn (Sylvie Lavallée); sa soeur Danielle. Il laisse aussi dans le deuil sa mère biologique, Françoise Perreault, ses demi-frères Yves, Joël et Pierre Charland ainsi que leurs épouses et enfants; son amie Céline Chabot, plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille vous accueillera au:550, 1RE AVENUE, ASBESTOSLe vendredi 24 août 2018 à compter de 11h. Une cérémonie d'adieu sera célébrée à 13h au même endroit.550, 1ère avenue, Asbestos, Qc, J1T 3X4Tél.: 819-879-2424Télec.: 819-879-4406Site Internet: salonsdupuis.comPierre Dupuis Prés.Jean-Guy Dupuis Dir.