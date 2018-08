Ciaccia, John



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de John "Giambattista Nicola" Ciaccia, le 7 août dernier, à la maison, entouré de sa famille et de ses amis, après une lutte courageuse contre une infection des voies respiratoires.Il laisse dans le deuil son fils Mark, ses petits-fils, Erik et Nicolas; Norma, sa femme durant 35 ans, et Martha Ebssa, son assistante de longue date et la "fille qu'il n'a jamais eue". Il est précédé par sa mère Angelina, son père Pasquale, et sa soeur Maria.John a débuté sa carrière comme avocat. Après plus d'une décennie de succès avec des entreprises privées, il a répondu à l'appel de la fonction publique. De 1971 à 1973, il a travaillé pour le Ministère fédéral des Affaires indiennes comme sous-ministre adjoint. De 1973 à 1998, il a été le député de la circonscription de Mont-Royal. Au cours des années, il a reçu divers portefeuilles du cabinet comme énergie et ressources naturelles, affaires internationales, affaires autochtones, Immigration et Communautés culturelles. Possiblement, son travail le plus gratifiant fut celui impliquant les autochtones du Québec : il était un personnage clé dans la négociation d'accord de la Baie-James et du Nord-du-Québec. Comme négociateur en chef pour le gouvernement du Québec, il a aidé à résoudre la crise d'Oka.La vie de John est un témoignage de générosité et un plaidoyer pour les populations marginalisées. Il nous manquera terriblement.La famille accueillera parents et amis au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V1E7le jeudi 6 septembre, de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu en l'église Notre-Dame-de-la-Défense (6800 avenue Henri Julien, Montréal, QC H2S 2V4) le vendredi 7 septembre à 11h, et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, lieu de la sépulture.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons en mémoire de John aux organismes"DANS LA RUE" (https://danslarue.org/en/donations/) et la"FONDATION CIBPA" (8370, boul. Lacordaire, suite 310,Montréal, Qc H1R 3Y6, Tél: (514) 254-4929, info@cibpamontreal.com)