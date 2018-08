LEBIRE, Gilles



Le 13 août, est décédé Gilles LeBire, époux de Janine Boyer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François (Francine), Robert (Micheline), Monique (Bernard), André (Danielle) et Céline; les enfants de Janine: Jean (Hong) et Liette, ainsi que les petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille tient à remercier très chaleureusement le centre d’héber-gement de Lachine, 4e Sud pour leurs bons soins.La famille recevra parents et amis le 25 août 2018 de 10h à 15h à la2125 NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5La cérémonie funéraire suivra à 15h en la chapelle J.J. Cardinal.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation du centre d’hébergement de Lachine.