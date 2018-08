GARAND, Suzanne (née Proulx)



Au C.H. Honoré-Mercier, le 15 août 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Suzanne Proulx, épouse de feu Claude Garand.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Patrick Choquet), ses petits-enfants Catherine, Philippe et Mathieu; sa soeur Henriette et son frère Maurice; sa belle-soeur Mado; ainsi que neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, St-Bruno.La liturgie aura lieu le dimanche 26 août 2018, à 15h, au salon.Heures de visites: le dimanche 26 août 2018 de 13h 15h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.