TREMBLAY, Richard



À Ville Mercier, le 18 août 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Richard Tremblay "Peco", fils de feu Jean Tremblay et feu Thérèse Paquette.Il laisse dans le deuil ses soeurs Nicole, Diane, Johanne (Richard Chagnon), sa belle-soeur Joyce (feu André Tremblay), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 25 août 2018 de 13h. à 17h.Une liturgie de la parole suivra à la chapelle du salon.Pour ceux qui le désirent, un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Parkinson du Québec serait apprécié.www@rfmtheriault.catélécopieur : 450-691-4612Michel Thériault