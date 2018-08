DAGENAIS, Guy-Albert



À St-Hyacinthe, le 18 août 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Guy-Albert Dagenais.Il laisse dans le deuil ses fils Patrick-Michel (Sophie) et Martin-Olivier (Debby), ses petits-enfants Alexendra, Gabriel, Thomas-Alexandre et Mikaël, son arrière-petit-fils Liam, la mère de ses enfants Marie-Andrée, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, le dimanche 26 août à compter de 13h au:1325 RUE GIROUARD ESTST-HYACINTHE, QC J2S 2X8Une cérémonie commémorative aura ensuite lieu à 16h en la chapelle du mausolée.En sa mémoire, un don peut être fait à la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes.ALEXANDRE NICOLEwww.alexandrenicole.com