Festival de la galette de sarrasin : muselière obligatoire pour les chiens de plus de 12 livres

À la fin du mois de septembre, des milliers de personnes envahiront les rues de Louiseville pour le 40e festival de la galette de sarrasin. Et pour une troisième année consécutive, les chiens de 12 livres et plus devront porter la muselière.

«Avec tout ce qui se passe, on va être encore plus à l'affût», a indiqué le maire Yvon Deshaies, qui se félicite d’avoir mis de l’avant cette mesure.

«Avec toutes les festivités qu'on fait, c'est obligatoire. Les gens le savent. Ceux qui n'aiment pas ça n'ont qu'à rester chez eux», a ajouté M. Deshaies.

L'organisation de l'événement est favorable à ce règlement municipal, particulièrement pour l'Avenue du Terroir.

«Je pense que les animaux n'ont pas leur place sur une avenue où il y a de l'alimentation, où les gens se promènent et mangent», croit le président du festival, André Auger.

Et la muselière en tout temps?

«On regarde ça, mais ça ne sera pas pour tout de suite», a conclu le maire.

Les propriétaires de chiens qui ne respectent pas le règlement seront expulsés du site. Le festival embauche des agents de sécurité supplémentaires pour faire respecter cette mesure.