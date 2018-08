Grève des syndiqués de la SAQ : l’Est-du-Québec n’est pas épargnée

Les employés syndiqués de la Société des alcools du Québec (SAQ) ont déclenché une deuxième journée de grève, mercredi, à travers la province, et l’Est-du-Québec n’a fait pas exception.

Sur la Côte-Nord, les grévistes se sont rassemblés à Baie-Comeau et à Sept-Îles alors que les syndiqués du Bas-St-Laurent se sont réunis à Rivière-du-Loup.

Par cette action, les syndiqués voulaient montrer à la population qu’ils n’ont toujours pas de convention collective après 16 mois de négociation. Ils réclament principalement au gouvernement de meilleures conditions de travail.

«C’est ça le nerf de la guerre aujourd’hui, les conditions de travail. En plus, la SAQ veut jouer dans la convention collective qui est déjà en place. On voulait un statu quo, mais ils veulent jouer dans les horaires de travail, modifier les temps plein, les ramener plus la fin de semaine, couper dans les temps partiel... », a résumé la secrétaire du Conseil central CSN Côte-Nord, Agathe Tremblay, qui représente les syndiqués de la SAQ.

Environ 70 % des salariés de la SAQ sont à temps partiel. Il leur faut en moyenne 12 ans pour obtenir un poste régulier. Plusieurs démissionnent parce qu’ils n’ont pas assez d’heures de travail.

Sur la Côte-Nord, la SAQ compte environ 65 employés syndiqués. En juin dernier, ils ont voté six jours de grève à utiliser au moment opportun.