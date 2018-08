Hydro-Québec s’entend avec ses employés syndiqués

Les huit unités syndicales regroupant environ 15 000 travailleurs d’Hydro-Québec ont des conventions collectives se terminant au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019.

« Votre comité de négociation 1500 considère que les offres sont jugées sérieuses et que l’entente de principe répond pleinement à nos attentes », peut-on lire.

La société d’État souhaite mettre sur pied des horaires de jour et de soir afin de diminuer le recours aux primes et aux heures supplémentaires lors d’évènements météorologiques.

Lors de la dernière grande négociation survenue en 2013, les employés syndiqués d’Hydro-Québec avaient subi un gel salarial en 2014 et en 2015 ainsi que des hausses successives de salaire de 3 %, 2,75 % et 2,5 % pour les années 2016, 2017 et 2018.