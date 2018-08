Janvier marque encore des points dans une victoire de l’Océanic

RIMOUSKI | Les partisans attendaient Alexis Lafrenière, mais ils ont finalement été éblouis par Frédéryck Janvier, mercredi soir, à Rimouski. Repêché en neuvième ronde en juin dernier, le petit attaquant de 15 ans, qui réussit à peine à remplir son chandail, continue d’impressionner l’état-major de l’Océanic.

Après son but inscrit mardi à L’Ancienne-Lorette contre les Remparts, Janvier a ajouté trois points (1-2) à sa fiche pour permettre à l’Océanic de remporter sa première victoire du calendrier préparatoire, au compte de 5-3, sur les Cataractes de Shawinigan.

À 5 pieds et 5 pouces, le produit des Panthères de l’école Marie-de-l’Incarnation U18 de Montréal (LHPS) a d’abord utilisé sa vitesse en première période, après une passe parfaite de Cédric Paré, pour s’amener seul contre Matthew Waite et le déjouer d’un tir précis. L’Océanic perdait 2-0 à ce moment après les buts rapides de Gabriel Denis et Jérémy Manseau.

Janvier s’est ensuite fait complice d’Anthony Gagnon et Zachary Massicotte pour procurer l’avance aux Bas-Laurentiens. Utilisé dans toutes les séquences de jeu, il a aussi distribué de nombreuses mises en échec pour gagner des points dans son cahier de notes.

Continuer de faire sa place

«Quand j’embarque sur la glace, je ne regarde pas ma grandeur, ni mon poids», explique le numéro 10 de l’Océanic. «Oui, je pourrais faire partie de l’équipe partante, mais je dois continuer à faire ma place dans les prochains matchs. Je dois prouver que je suis capable de jouer dans ce calibre de jeu. J’ai un bon feeling».

Serge Beausoleil se dit surtout impressionné par son acharnement sur la patinoire. Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic n’a pas hésité à le jumeler aux gros canons de son équipe.

«Il fait bien cela jusqu’à maintenant. Il est tout petit, mais il vend cela cher la livre. Il est très rapide et très fort. Il a du coffre notre kid», estime Beausoleil.

Un doublé de D’Astous

Charle-Edouard D’Astous a brisé l’égalité de 3-3 en réussissant un doublé au dernier engagement. Paré termine la rencontre avec deux mentions d’aide chez l’Océanic, tandis que Lafrenière a été blanchi de la feuille de pointage. L’autre but des Cataractes appartient à Alex Plamondon.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau samedi après-midi, cette fois au Centre Gervais Auto de Shawinigan.