Je sors, je reste

Coup de cœur

ALBUM: Sweetener

Pour des chansons pop et des ballades accrocheuses, le nouvel album d’Ariana Grande saura vous plaire, du début jusqu’à la fin. Pour ce quatrième opus produit par nul autre que Pharell Williams, la jeune chanteuse s’entoure de collaborateurs de renom comme Nicki Minaj et Missy Elliot. Coup de cœur pour la reprise de la chanson de Beyoncé R.E.M., qui nous fait remonter dans le temps avec ses rythmes de R&B des années 90. *Sorti le 17 août

Je sors

THÉÂTRE

Abecedarium Bestarium

La chorégraphe et scénariste de Berlin Antonia Baehr a réuni la créativité de plusieurs de ses amis, pour mettre en scène plusieurs sketchs basés sur les animaux disparus. Les auteurs ont donc choisi une espèce disparue avec laquelle, ils pourront créer des mini chorégraphies et témoigner leur amitié à Antonia. *Ce soir à 20h à la Chapelle des Scènes Contemporaines, 3700 rue Saint-Dominique, Montréal

OPÉRA

Opéra dans le parc – Carmen de Bizet

L’opéra français le plus joué au monde Carmen du célèbre compositeur Bizet, s’arrête dans la métropole. Plongez dans l’histoire de Carmen, une bohémienne qui rêve de liberté et sa rencontre fatale avec Don José, un brigadier qui tombera follement amoureux d’elle. Cette tragédie puissante se chante avec des airs éloquents comme « L’amour est un oiseau rebelle » ou encore « Près des remparts de Séville ». *Ce soir à 18h30 au Parc Notre-Dame-de-Grâce, coin Sherbrooke et Girouard

CINÉMA

Cible 22

Si vous aimez les films d’action purs et durs, le long métrage Cible 22 saura vous tenir en haleine, du début jusqu’à la fin. On y suit l’aventure de l’espion James Silva, qui fait partie d’une unité secrète de la CIA et qui a pour mission de transporter une source importante de l’ambassade américaine en Asie du Sud-Est jusqu’aux États-Unis. *Sorti le 17 août

MUSIQUE

Soirée d’ouverture MUTEK : Nocturne 1

Le festival de créativité numériques et musicales MUTEK lance son coup d’envoi pour une 19e édition, à la Soirée Nocturne 1, ce soir avec le groupe jamaïcain Equiknoxx ou encore DJ Lag, le premier Sud-africain à participer à l’événement. En outre, au programme, plus de 150 artistes, venant de 27 pays différents présenteront des œuvres audiovisuelles et des performances live. *Ce soir à 21h à la Société des arts technologiques, 1201 Boulevard Saint-Laurent

MUSIQUE

Misc

L’été n’est pas terminé au Théâtre de Verdure! L’événement culturel a présenté, durant la belle saison, des spectacles de musique, de théâtre et de cinéma. Aujourd’hui, c’est le trio Misc, qui vous fera explorer leur univers musical, à la croisée du jazz, du rock et du pop. *Ce soir à 19h au Parc La Fontaine, 1619 QC-138

Je reste

LIVRE

Déco thérapie – 50 idées pour se sentir chez soi

La blogueuse et passionnée de décoration, Vanessa Sicotte présente son deuxième livre Déco Thérapie, dans lequel elle partage 50 astuces déco pour se sentir chez soi. Plusieurs thèmes sont abordés dans le livre comme la luminosité, la chambre des petits, la couleur des murs et bien sûr la récupération de vieux meubles. *Sorti en librairie le 16 mai

DVD

Désobéissance

Le drame romantique Désobéissance met en vedette les actrices Rachel McAdams et Rachel Weisz. L’histoire nous plonge dans l’univers d’une communauté juive-orthodoxe, troublée par le retour d’une excommuniée, Ronit Krushka. Celle-ci s’installe chez son bon ami Dovid Kuperman, marié à sa meilleure amie Esti. Les deux femmes se retrouvent et développent des sentiments amoureux dans un milieu où la religion interdit les relations homosexuelles. *Sorti 21 août

TÉLÉ

La poule aux œufs d’or

C’est parti pour une 26e saison de l’émission La poule aux œufs d’or, qui propose une toute nouvelle formule, avec deux nouveaux animateurs : Sébastien Benoît et Julie Houle. Qui aura donc la chance de choisir l’œuf ou la poule? *Ce soir à 19h sur les ondes de TVA