Je sors, je reste

Coup de cœur

WEB : Incluses

Du shopping web, durant vos temps libres? Pourquoi pas! Justement, Josiane Stratis, co-fondatrice du site web TPL Moms et Ton Petit Look, lance la boutique en ligne Incluses, qui met de l’avant la mode locale, conçue pour toutes les femmes, jusqu’à la taille 4X. Dénichez des morceaux de qualité de designers québécois de renom tels qu’Eve Gravel, Atelier b, ou encore Mercedes Morin. Encourager nos artisans, il n’y a rien de mieux! *Rendez-vous au www.incluses.com

Je sors

ART

Surfaces : L’expo d’art urbain

C’est sur la promenade des artistes dans le Quartier des spectacles, que 16 artistes montréalais exposent au grand public leurs œuvres, pour un vernissage à ciel ouvert. Jusqu’au 8 octobre prochain, découvrez les créations d’art urbain et les expressions contemporaines de 123KLAN, de Miss Me, du Collectif Ashop et bien d’autres. *Ce soir à 18h à la promenade des artistes, espace entre les rues Jeanne-Mance et Saint-Urbain sur l’avenue Président-Kennedy et le boulevard de Maisonneuve

ÉVÉNEMENT

RU (Réappropriation urbaine)

L’événement de l’été RU s’empare de l’avenue Mont-Royal, sous la thématique de Psychozoo. Les Montréalais sont invités à prendre part aux nombreuses activités et à assister aux divers spectacles. Au programme : fresques de nuits, concerts, danse contemporaine et bien sûr un étrange zoo. Coup de cœur pour le duo Pelures de danse urbaine qui exprime la féminité dans toute sa complexité. *Ce soir à 17h sur l’avenue Mont-Royal entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum

THÉÂTRE

Une journée

Durant 24 heures, Alfonso, Harris, Debs et Nico, se dévoilent à travers leurs ambitions, leurs craintes, leurs rapports aux relations humaines, leurs tentatives d’échapper à la routine. Les quatre jeunes adultes sont joués par les talentueux finissants de l’École nationale de théâtre du Canada. *Ce soir à 20h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

MUSIQUE

Cherry Lena

Dans le volet musical du Festival Mode & Design, l’auteure-compositrice-interprète Cherry Lena, que l’on a découvert à La Voix 6, nous transporte dans son univers jazz, soul, hip hop et R&B. Découvrez la jeune artiste de 23 ans qui travaille présentement sur de nouvelles chansons. *Ce soir à 22h15 sur la scène principale du Quartier des spectacles

CONFÉRENCE

Demain, le Québec

L’environnement préoccupe de plus en plus les Québécois. Julie Roy, spécialiste de l’engagement citoyen de la Fondation David Suzuki, livre une conférence sur les initiatives zéro-déchet, bâtiments écoénergétiques et les projets d’agriculture biologique. *Ce soir à 18h30 à la Maison du développement durable, 50 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

ALBUM

Queen de Nicki Minaj

La reine du hip hop contemporain Nicki Minaj lance finalement son quatrième album, produit par Young Money Entertainment. La rappeuse a travaillé avec plusieurs collaborateurs comme Eminem, Ariana Grande, The Weeknd, Future et Lil’ Wayne. Des accents de pop, de R&B et de dancehall nous donnent le goût de danser. Retrouvez les tubes radiophoniques : Barbie Tingz et Chun-Li. *Sorti le 10 août

DVD

Escobar

Le célèbre trafiquant colombien Pablo Escobar fascine toujours. On le retrouve encore une fois au grand écran, dans un drame biographique, tirée du roman autobiographique de Virginia Vallejo. On y raconte la relation passionnelle de la journaliste qui tombe amoureuse du légendaire criminel. *Sorti 21 août

TÉLÉ

Maison de cire

Si vous n’avez jamais vu le film d’horreur Maison de Cire, mettant en vedette les acteurs Chad Michael Murray et Elisha Cuthbert, c’est l’occasion de le visionner au confort de votre salon. On y suit l’aventure des jeunes tombés en panne de voiture et qui aboutissent dans un musée de cire, où les secrets les plus terrifiants s’y cachent. *Ce soir à 22h sur les ondes de Musique Plus