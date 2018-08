Karma libéral (2)

Les autobus électoraux vrombissent avant de s’élancer dans quelques heures à l’assaut des routes du Québec, et pourtant, celui du Parti libéral de Philippe Couillard a déjà l’air d’avoir besoin d’une mise au point.

Pourtant, depuis, les libéraux ont été des témoins hilares de l’échec de la CAQ qui a échappé la possible candidature vedette de la gestionnaire du CHU de Québec, Gertrude Bourdon.

Et lundi, le Vérificateur général du Québec a confirmé le bon état des finances publiques, l’existence de surplus plus important de près d’un milliard $ par année et des revenus de taxes sous-estimés pour les prochains exercices, tant pour Netflix que pour le cannabis.