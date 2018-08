La gifle de Jean Charest

Dans une entrevue radio accordée à son ancienne vice-première ministre, Jean Charest a porté un jugement plutôt sévère sur les agissements de Philippe Couillard et de son gouvernement. Douce vengeance ou excès de candeur ?

Oui, oui, je sais. Ce deuxième scénario est difficile à croire, quand on connaît le sens politique d’un homme comme Jean Charest. Ceci étant dit, il arrive parfois même aux plus aguerris des politiciens de commettre des erreurs de jugement.

Mais une chose est claire : Philippe Couillard n’avait pas besoin de cela, à quelques heures à peine du signal de départ. Au-delà de l’embarras associé à la rebuffade de son prédécesseur, c’est plutôt le constat partagé par tellement de militants libéraux qui fait le plus mal : qu’elles soient revanchardes ou empreintes de candeur, les observations effectuées par Jean Charest étaient on ne peut plus vraies. Ouch !